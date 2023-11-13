Füzeler ateşlendi! İsrail-Lübnan sınırında çatışma
Kaynak: AA
Hizbullah, sınırdaki İsrail askerlerine güdümlü füzelerle saldırdıklarını duyurdu.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde konuşlu İsrail askerlerine güdümlü füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde konuşlu bir grup İsrail askerine güdümlü füzelerle saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'e ait topçu birliklerinin, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab, Mervahin, Meys el-Cebel, Ed-Duhayra ve Blida beldeleri çevresini vurduğu belirtildi.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
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