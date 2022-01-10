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10 Ocak 2022 Pazartesi 10:14:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 10:14:00

'Full House' yıldızı Bob Saget 65 yaşında hayatını kaybetti

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Full House dizisiyle tanına dünyaca ünlü komedyen Bob Saget, otel odasında ölü bulundu.

Televizyon yıldızı Bob Saget, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentindeki Ritz-Carlton otelindeki odasında ölü bulundu.

Otel güvenliğinden gelen çağrılara yanıt olarak Ritz-Carlton Hotel'e giden polis ve itfaiye ekipleri ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde buldu.

Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

'Full House' ve 'How I Met Your Mother' sitcomlarında rol alan Saget, vefat ettiğinde 2022 'I Don't Do Negative' komedi turunun Florida ayağındaydı.

Saget, ölümünden bir gün önce Florida'nın Ponte Vedra Plajı'nda konser vermiş ve kalabalığı sosyal medyada övmüştü.

Saget, Türkiye'de 'Bizim Ev' olarak ekranlara gelen 1980'li ve 90'lı yıların popüler yapımı 'Full House' dizisinin başrolünde yıllarca rol almıştı.

Etiketler : Bob Saget Bizim Ev ÖLDÜ
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