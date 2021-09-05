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Fukuşima'daki radyoaktif atık su okyanusa dökülecek
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05 Eylül 2021 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 11:15:00

Fukuşima'daki radyoaktif atık su okyanusa dökülecek

Kaynak: AA

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Japonya'da Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun tahliye edilmesi için okyanusun altında 1 kilometrelik tünel inşa edilecek.

Kyodo ajansının santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japon firma, atık suyun salıverilmesine yönelik santralin altından okyanusa doğru tünel kuracak.

Bu kapsamda işlenmiş atık suyu yasal standartlar çerçevesinde daha da sulandırarak, radyoaktivitesini düşürmeyi planlayan TEPCO, denizi altına inşa edeceği 1 kilometrelik tünel vasıtasıyla Pasifik Okyanusuna salıverecek.

Tünel, Dai-içi santralindeki 5 numaralı reaktör yakınlarında deniz yatağındaki dip kayalar oyularak inşa edilecek ve doğu yönüne 1 kilometre boyunca uzanarak, avlanma yetkisi verilmeyen sahada, atık suyu denizle buluşturacak.

İnşaat için Nükleer Düzenleme Kuruluna (NRA) yakın gelecekte resmen başvurması beklenen TEPCO, projeye ilk kazmayı gelecek yıl başında vurmayı planlıyor.

Merkezi hükümet, salıverilme sürecinin ise 2023 yılının bahar aylarından başlatılacağını açıklamıştı.

- Komşu ülkeler tepki göstermişti

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki atık suyun denize boşaltılacağını nisan ayında açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.

Etiketler : TEPCO Tokyo Çin Güney Kore UAEA Tayvan atık suyu
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