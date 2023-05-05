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05 Mayıs 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 11:30:00

Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçtiği Guatemala'da 1054 kişi tahliye edildi

Kaynak: AA

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Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle bölgedeki 1054 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Ulusal Afet Azaltma Koordinasyon Ajansından yapılan açıklamada, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından, 3 bin 763 metre yükseklikteki Fuego'nun yeniden faaliyete geçtiği; sıcak kül bulutları püskürttüğü belirtildi.

Açıklamada, sıcak kül bulutlarının bölgedeki 100 bin kişiyi etkileyebileceğine dikkati çekildi.

Sivil savunma yetkilisi Oscar Cossio da yanardağ yakınlarındaki 5 yerleşim yerinden 1054 kişinin tahliye edilerek geçici sığınma merkezlerine alındığını kaydetti.

Fuego Yanardağı'nda 2018'de meydana gelen patlamalar nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetmiş, 234 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Etiketler : guatemala fuego yanardağı tahliye
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