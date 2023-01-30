VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynağı belirsiz hava tahminlerine karşı uyardı
EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda perşembe günü görüşülecek
7 yaşındaki çocuk kömürlükte ölü bulundu
Polonya: NATO'da savunmaya en fazla pay ayıran ülke olabiliriz
İstanbul'da yoğun kar yağışı: Sürücüler zor anlar yaşadı
Bakan Kurum: Türkiye artık boyun eğen bir ülke değil
2 PKK'lı terörist teslim oldu
"Türk Patent ve Marka Kurumu'na toplam 290 bin 14 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı"
Netanyahu ile Macron'dan "İran'ın Ukrayna'daki savaşa aktif katılımına" tepki
"Türk coğrafyası, 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak öngörüsünü haklı çıkaracak bir dönemden geçiyor"
MSB: PKK'lı 2 terörist, Habur'da teslim oldu
Lavrov, terörle çifte standart uygulamadan mücadele edilmesi gerektiğini söyledi
TBMM Başkanı Şentop Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı
Avrupa Konseyi, Danimarka'yı Paludan'a alan açmakla eleştirdi
Blinken Kahire'de Sisi ile "İsrail-Filistin gerilimini" görüştü
Almanya'da Müslüman aile sokakta ırkçı grubun saldırısına uğradı
Fransızlar emeklilik reformuna karşı yarın meydanlara inecek
Bakan Koca: SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
AB Ombudsmanı, AP Başkanı'nın yolsuzlukla mücadele önerilerini zayıf buldu
"Ara buluculuk kapsamı genişletilecek, ara bulucular denetlenecek"
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Avrupa'da ilaç sıkıntısı bitmiyor
7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi İstanbul'dan yola çıktı
DSÖ: Kovid-19 küresel risk taşıyan tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olmayı sürdürüyor
30 Ocak 2023 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 17:45:00

Fransızlar emeklilik reformuna karşı yarın meydanlara inecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da sendikaların çağrısıyla çok sayıda sektör çalışanının, emeklilik reformuna karşı yarın greve gitmesi ve gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

Ülkede emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı toplu taşıma, eğitim, enerji, kamu ve hava yolları sektörü çalışanları yarın greve gidecek.

Solidaires sendikasından yapılan açıklamada, yarın ülke genelinde 268 noktada gösteri düzenleneceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ulusal basına yaptığı açıklamada, emeklilik reformuna karşı yarınki gösteriler kapsamında 4 bini Paris'te toplam 11 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini ifade etti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, başkent Paris'teki gösterinin İtalya Meydanı'nda yerel saatle 14.00'de başlayacağı ve başkentte araç trafiğinin aksama riski bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP ve ulusal demir yolu şirketi SNCF çalışanlarının yarın greve gitmesiyle otobüs, metro ve tren seferleri başta olmak üzere toplu taşımada ciddi aksamalar öngörülüyor.

Fransız hava yolu Air France'tan yapılan açıklamaya göre, şirket 31 Ocak'ta kısa ve orta mesafeli seferlerinin yüzde 10'unu gerçekleştirmeyecek.

FRANSA'DA HÜKÜMETİN TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken önde gelen 8 sendika, halkı 31 Ocak'ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.

Etiketler : fransa emeklilik grev gösteri
Ceket piştisi

Ceket piştisi
Kahraman askerimizin hikâyesi

Kahraman askerimizin hikâyesi
Sevenleri için operasyon yaptırdı

Sevenleri için operasyon yaptırdı
Sağlık sektöründe bir numarayız

Sağlık sektöründe bir numarayız
Sağlıklı yaşam buluşması

Sağlıklı yaşam buluşması
Duygulandıran buluşma

Duygulandıran buluşma
Kız babası olacak

Kız babası olacak
Ercan Turgut'u andılar

Ercan Turgut'u andılar
18. ay kutlaması

18. ay kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX