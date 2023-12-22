Fransız Yahudilerden Dışişleri Bakanlığı önünde "Gazze'de ateşkes" çağrısı

Tsedek (Adalet) isimli sömürge karşıtı Yahudi Topluluğunun X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, ırkçılık karşıtı Yahudi topluluklar Dışişleri Bakanlığının önünde gösteri yaptı.

Filistin destekçisi Fransız Yahudiler, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını talep etti.

Göstericiler, ellerinde "Yahudiler, Filistin'deki Apartheida Ve Sömürgeciliğe Karşı", "Yahudiler, Gazze'deki Katliama Karşı", "Yahudiler, İsrail Ve Fransa'da Faşizme Karşı" ve "Yahudiler Savaşa Karşı" yazılı dövizler taşıdı.