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23 Aralık 2022 Cuma 20:42:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 20:42:00

Fransız uçak gemisi Akabe Limanı'na 'ilk kez' demirledi

Kaynak: AA

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Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle"ün Ürdün'ün Akabe Limanı'na demirlediği duyuruldu.

Fransa'nın Amman Büyükelçiliği, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Charles de Gaulle uçak gemisinin Akabe Limanı'na "ilk kez" demirlediğini ifade etti.

Açıklamada, sergilenen güzel karşılama dolayısıyla Ürdün yönetimine teşekkür edilirken, bunun iki ülke arasında var olan güven ve dostluk temelli ortaklığın en iyi kanıtı olduğu kaydedildi.

NÜKLEER YAKITLA ÇALIŞIYOR

Charles de Gaulle uçak gemisi, nükleer yakıtla çalışıyor ve yaklaşık 2 bin kişilik bir mürettebata sahip.

Fransa, şubat ayında 20 savaş uçağının eşlik ettiği Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz, Hint Okyanusu ve Körfez'i kapsayan bir göreve çıktığını duyurmuştu.

Charles de Gaulle uçak gemisinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere gerçekleştirdiği Ürdün ziyaretinden iki gün sonra Akabe Limanı'na demirlemesi dikkati çekti.

Etiketler : Fransa Ürdün uçak gemisi
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