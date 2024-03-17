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17 Mart 2024 Pazar 13:45:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 13:45:00

Fransız milletvekilinden İsrail'e destek veren şirketleri boykot çağrısı

Kaynak: AA

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Fransa'da muhalif milletvekili Thomas Portes, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İsrail'e destek veren şirketlerin boykot edilmesini istedi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Portes, İsrail'in saldırıları nedeniyle sivil can kayıplarının her geçen gün arttığı ve bölgedeki insani krizin felaket boyutuna ulaştığı Gazze için, İsrail'e destek veren şirketlerin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Fransa'da Gazze'ye verdiği destek ile öne çıkan LFI'nın önde gelen isimlerinden Portes, X sosyal medya hesabından boykot edilmesi gereken şirketlerin logolarının olduğu bir afiş paylaştı.

"Apartheid İsrail'i boykot edin", "Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi son bulsun", "Geri dönüş Filistinlilerin hakkıdır" yazılı afişte aralarında ünlü spor ayakkabı markası, süpermarket ve sigorta şirketinin de yer aldığı çok sayıda logo yer aldı.

Etiketler : fransa boykot israil gazze thomas portes
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