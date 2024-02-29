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29 Şubat 2024 Perşembe 23:49:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 23:49:00

Fransız Milletvekili Portes, İsrail'in Paris Büyükelçisinin sınır dışı edilmesini istedi

Kaynak: AA

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Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Thomas Portes, Gazze'deki "soykırımı" gizlemek için basın özgürlüğüne saldırdığını belirttiği İsrail'in Paris Büyükelçisi Alona Fisher-Kamm'ın sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

Fransız Liberation gazetesi bugünkü sayısının kapağına, "Gazze 30 bin ölü" manşetini taşıdı.

İsrail'in Paris Büyükelçiliği tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada ise Liberation gazetesi, Hamas'ın sözcülüğünü yapmakla suçlandı.

Açıklamada, Liberation'un söz konusu manşeti, İsrail karşıtı propaganda aracı olarak tanımlanırken, gazetenin verdiği ölü sayısının teyit edilemeyeceği ileri sürüldü.

Gazetenin "Gazze'de çocuk katliamı" ifadesini kullanmasından ötürü üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, bu ifadenin "İsrail'in kasti olarak en hassas durumdaki sivilleri vurduğu mesajını verdiği" belirtildi.

Milletvekili Portes, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin bu açıklamasını alıntılayarak, İsrail Büyükelçiliğinin ordusunun Gazze'de organize ettiği "soykırımı" gizlemek için basın özgürlüğüne saldırdığını belirtti.

Portes, "Fransa bunu hoşgörüyle karşılayamaz. Derhal (İsrail ile) diplomatik ilişkileri kesmeliyiz ve İsrail Büyükelçisi (Fisher-Kamm'ı) topraklarımızdan kovmalıyız." ifadesini kullandı.

Etiketler : FRANSA İSRAİL PARİS
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