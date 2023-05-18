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"Erdoğan'ı kimse yenemez"
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18 Mayıs 2023 Perşembe 07:35:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 07:35:00

Fransız medyasından itiraf gibi Erdoğan analizi: Kimse yenemez

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Fransız yayın organı Le Figaro, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin çarpıcı bir analiz kaleme aldı. Başkan Erdoğan'ın seçim öncesi yapılan anketlerin aksine popülaritesinin korunduğunun belirtildiği analizde, “Ne deprem ne enflasyon ne de resesyon, hiçbir şey Erdoğan'ı yenemez” ifadeleri kullanıldı.

14 Mayıs seçimleri öncesinde sık sık Başkan Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı hedef alan Batı medyası, seçimlerin ardından adeta 360 derece dönerek ağız değiştirdi.

Fransa'da faaliyet gösteren Le Figaro gazetesi, Başkan Erdoğan'ın seçimlerde aldığı sonuçlara ilişkin bir analiz yayımladı.

Türkiye'de seçimlere katılım oranından bahsedilen haberde "Oldukça olağan olan yüzde 90'ın üzerinde çok yüksek bir katılımla Türkler, seçim pratiğine derin bağlılıklarını ve sandık meşruiyetini bir kez daha gösterdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yaptırım yenilgisi olacağını tahmin ediyorduk. Ancak bu ilk turun sonunda olağanüstü popülaritesini gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

"İKTİDARIN PUANINA ZARAR VERMEDİ"

"İster enflasyon, ister durgunluk, ister deprem sonrası felaketli yardım organizasyonu olsun, halkın bir süredir hükümete yüklediği tüm eleştiriler ve sorumluluklar, iktidarın puanına zarar vermedi. Depremden doğrudan etkilenen illerde bile Erdoğan ve ekibine destek çok net bir şekilde ifade edildi."

"AÇIK ARA FAVORİ"

Erdoğan'ın ikinci seçimlerde 'açık ara favori' olduğu belirtildi. "Türkler seçim pratiğine derinden bağlı olduklarını ve sandık meşruiyetini bir kez daha gösterdi" ifadeleri yer alan haberde, analistlerin yanıldığı vurgulandı. Erdoğan'ın seçimin ilk turunda zafere yaklaştığı yazıldı.

7'Lİ KOALİSYON KARŞILIK BULAMADI

'Seçmenlerin, muhalefet koalisyonunun çıkmaza girmeden, çatışmalar olmadan, sorunsuz bir yönetme yeteneğine sahip olmadığını açıkça dile getirdiği' vurgulanan haberde, muhalefete sert eleştiriler geldi.

Her şeyden önce yalnızca Erdoğan'ı devirmek için bir araya gelen 7'li koalisyonun seçmen tabanında karşılık bulmadığı belirtildi.

Etiketler : 14 Mayıs seçimleri Erdoğan açık ara favori
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