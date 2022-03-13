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13 Mart 2022 Pazar 00:52:00 - Güncelleme:13 Mart 2022 Pazar 00:52:00

Fransız ırkçı aday Zemmour'a yumurtalı saldırı

Kaynak: AA

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Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour, Moissac kentine yaptığı ziyarette yumurtalı saldırıya uğradı.

Fransız basınında paylaşılan görüntülere göre, Moissac'ta bir kişi, etrafında korumaların olduğu sırada aracından inen cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour'a yaklaşarak yumurtayı kafasında kırdı.

Saldırgan, güvenlik güçlerince hızlı şekilde yakalanarak karakola götürül

Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Şiddetin hangi tarafta olduğunu görüyoruz. Demokratik münazarayı kabul etmeyen insanlar var." dedi.

Zemmour, Moissac'ın, ulusal düzeyde yapacaklarının laboratuvarı olduğunu ifade etti.

Diğer yandan, Montauban Savcılığından yapılan açıklamada, saldırganın emekli çiftçi ve oğlunun engelli olduğu belirtildi.

Saldırganın bu eylemi, engelli çocukların okullarda eğitim görmemesi gerektiğini savunan Zemmour'a tepki göstermek için gerçekleştirdiğini belirttiği aktarılan açıklamada, saldırganın 14 Mart'ta hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

"MÜEZZİN SESİ DUYMAK İSTEMİYORUM"

Fransız ırkçı siyasetçi ve Fransa Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour skandal bir açıklamaya imza atmıştı. Açıklamasında bu kez camileri ve ezanı hedef almıştı:

"Fransa'da müezzin sesi duymak istemiyorum ve eğer ben cumhurbaşkanı olursam duymayacağım."

Zemmour, nisan ayında yapılacak seçimde cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Etiketler : Fransa Fransız basını Zemmour yumurtalı saldırı
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