VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bitlis'te 60 köye GES'le su ulaştırıldı! Metrelerce derinlikten çıkarılıyor
'Ziraat Bankası'dan mülteci şartı' iddialarına yalanlama
Türkiye'ye girmeye çalışan 17 şahıs sınırda yakalandı... 11'i FETÖ'cü çıktı
Türkiye'nin en güçlü turbofan motoru... TEKNOFEST'te sergilenecek
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 91. sayısını yayımladı
İsrail ve ABD'yi geride bırakacak! Selçuk Bayraktar TB3 için tarih verdi
26 Eylül 2023 Salı 15:24:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 15:24:00

Fransız dergi: Türkiye'nin 100. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlayacak çok şeyi olacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Fransız Le Point dergisinin haberinde Türkiye Cumhuriyeti'nin, 29 Ekim'de 100. yıldönümünü kutlamaya hazırladığına işaret edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki başarısına değinilen haberde "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlayacak çok şeyi olacak" ifadeleri kullanıldı.

Fransız dergisi Le Point, "Erdoğan'ın zafer yürüyüşünü kim durduracak?" başlığı ile okuyucularına,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası politikadaki başarısını duyurdu.

Haberde, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 29 Ekim'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlayacak çok şeyi olacak" ifadeleri kullanıldı.

Dergideki haberde, Türkiye'nin Kafkasya, Kıbrıs, Libya ve Balkanlar'da artan etkisine dikkat çekildi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLANI"

Bölgedeki dinamikleri yeniden şekillendirdiği vurgulanan haberde, Bu etkinin Türkiye Yüzyılı'nın gelişini ilan ettiği belirtildi.

Haberde, Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni gruplara yönelik başlattığı anti-terör operasyonuna da değinildi.

Türkiye'nin, bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bu yana Azerbaycan ve ordusuna verdiği desteğin altı çizildi.

İki ülkenin 2010 yılında imzalanan "Türkiye-Azerbaycan Stratejik İşbirliği Antlaşması" ile ortaklıklarını güçlendirdiği belirtildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın "Tek Millet, İki Devlet" düşüncesi ile hareket ettiği ifade edildi.

Etiketler : le point türkiye recep tayyip erdoğan türkiye yüzyılı
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX