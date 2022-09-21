Fransız Candia, kapaklarından hava aldığı anlaşılan devam sütlerini geri çağırdı
Kaynak: AA
Fransa'nın önde gelen bebek maması ve devam sütü üreticisi Candia, bazı devam sütü şişe kapaklarının hava kaçırdığının ortaya çıkması üzerine, o seriye ait tüm ürünlerini geri çağırdı.
Ülkede satılan ürünlerdeki tehlikeleri ve çağrılma nedenlerini duyuran portal Rappel Conso'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Candia'nın 20-36 aylık bebekler için ürettiği 24'lü Baby junior 4 devam sütü serisinin ülke genelinde geri çağrıldığı belirtildi.
Geri çağrılma nedeni, şişelerden bazılarının kapaklarından hava sızdırdığının tespit edilmesi olarak gösterildi.
Rappel Conso, bu bebek sütlerinin "tatmin edici sağlıklı koşullarda üretilmediği veya depolanmadığı" için tüketilmemesi tavsiyesinde bulundu.
Satılan ürünlerin ücret iadesinin yapılacağı ifade edildi.
Le Figaro'nun haberinde, bazı tüketicilerin şişe kapağındaki anormalliklere ilişkin geri bildirimleri nedeniyle bu kararın alındığı aktarıldı.
- Katar, Dünya Kupası taraftarları dışındaki tüm ziyaretçilere 1 Kasım'da kapılarını kapatıyor
- "Ukrayna Devlet Başkanlığı Tugayı askerlerinin karşı saldırısı başarısız oldu"
- "Rusya'nın kısmi seferberlik ve referandum kararı durumun ciddiyetini gösteriyor"
- Fransa ve Yunanistan'dan Ege'de ortak tatbikat
- Avrupa ülkeleri enerji krizine yaklaşık 500 milyar avro harcayacak
- İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan firmalar, uygulamayı kalıcı hale getirecek