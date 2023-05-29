VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanlığı, seçimin ikinci turu ile ilgili iddiaları yalanladı
İstanbul'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kosova'daki olayların taraflarına 'şiddetten kaçınma' çağrısı
Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
CHP'de seçim sonrası değişim sesleri yükseldi
29 Mayıs 2023 Pazartesi 20:23:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 20:23:00

Fransız Belediye Başkanı, otizmli oğluna yönelik eğitim engeline karşı açlık grevine girdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da Poses kasabası Belediye Başkanı Georgio Loiseau, otizmli oğlunun hiçbir okula kabul edilmemesini protesto etmek için açlık grevine başladı.

France Bleu'nün haberine göre, Loiseau, ağır seviyede otizmli oğlunun durumunun elverişli olmaması nedeniyle okullarda eğitimine devam edemeyeceğini öğrendi.

Durumu protesto için Eure bölgesindeki yetkili idari kurumun önüne gelerek açlık grevine başlayan Loiseau, siyasilerin yanı sıra komşu ülkelerden, derneklerden ve çok sayıda kişiden destek gördü.

Loiseau, oğlu ve onun durumundaki çocukların eğitimlerine devam etmeleri için devletten imkan sağlanmasını talep etti.

Oğlunun gelecek yıldan itibaren eğitimine devam edemeyeceğini belirten Loiseau, "Bu mücadeleyi zafere taşımalıyız." dedi.

BİRÇOK AİLE AYNI DERTTEN MUSTARİP

Belediye Başkanı, her gün kurumun önüne geleceğini belirterek, zor geçecek olsa da ilk haftanın belirleyici olacağını söyledi.

Gelecek günlerde konunun çözümüyle ilgili yetkililerle görüşmesi beklenen Loiseau, kendisi gibi birçok ailenin aynı konuda mağduriyet yaşadığına işaret etti.

Fransız Sosyalist Partisi Milletvekili Philippe Brun, Loiseau'nun sorununun çözümü için bu hafta Ulusal Mecliste dinleneceğini belirtti.

Etiketler : Fransa Georgio Loiseau otizm
Aşk kısa sürdü

Aşk kısa sürdü
Bodrum'da tenis heyecanı

Bodrum'da tenis heyecanı
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
"Herkesi yakacağım"

"Herkesi yakacağım"
Disko kralı

Disko kralı
Betül Demir: Lahmacuna bin TL vermem

Betül Demir: Lahmacuna bin TL vermem
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX