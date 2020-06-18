Fransız basınından Libya manşeti: Erdoğan Macron'a şahı çekti

Türkiye'nin Libya'da Libya'nın meşru Libya Hükümeti'ni destekleyerek darbeci Hafter güçlerinin yenilgi üstüne yenilgi almasını yorumlayan Fransız Le Point Dergisi; Emmanuel Macron'un darbeci Hafter'i destekleyerek büyük bir hata yaptığını, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da zafer kazandığını belirtti.



ERDOĞAN, MACRON'A ŞAH ÇEKTİ

Fransız Le Point dergisinde Libya'daki son durumun değerlendirildiği bir makale yer aldı. "Erdoğan, Macron'a şah çekti" başlığı ile verilen makalede Türkiye'nin Libya'da stratejik bir zafer kazandığı belirtildi. Macron yöentininin tutumu sert bir şekilde eleştirilirken Türkiye'nin milli drone'larının Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin hayatını kurtardığı dile getirildi. Türkiye'nin desteği sayesinde darbeci Hafter güçlerinin çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

STRATEJİK HATA



Avrupa'nın Libya'da yanlış bir strateji izlediği belirtilen makalede Macron'un Halife Hafter'i desteklemekle stratejik bir hata yaptığı belirtildi. Macron'un göreve geldikten sonra Libya'yı öncelikli konulardan biri haline getirdiği hatırlatıldı. Macron'un darbeci Haafter'i desteklemek için, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri İle kısa vadeli silah satışı için anlaşma yaptığına da yer verildi.