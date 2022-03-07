VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indirimi açıklaması
"Girişimlerimizi sürdüreceğiz"
Rusya Çin'e sığındı!
Türkiye üretim üssü haline gelecek!
Dünya medyası bunu konuşuyor:
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor
Ünlü model Bella Hadid'den çifte standarda tepki: Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde?
İBB borç batağında
Masada kritik konular var
Bakan Nebati açıkladı: İnceleme başladı
Ateşkes ilan edildi: Birçok kentte insani koridor açılıyor
EYT için düğmeye basıldı!
Huzurevinde sporla gençleştiler
Instagram'da yorum kontrolü
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Kıpır kıpır bir şarkı
Hayatımda kimse yok
Bir dizide 8 farklı karakter
Oğluyla karavan tatili
İşlerine karışmam
‘Münaşaka' kapalı gişe
Mayosuz Hadise
‘Harbi Güzel' patron
07 Mart 2022 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 13:00:00

Fransız basını: Putin, liderlerden en çok Erdoğan'ı arıyor

ABONE OL

Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24, Ukrayna krizinde Türkiye-Rusya diyaloğunu yorumladı. Muhabir Jasper Mortimer, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Başkan Erdoğan'ı dünyadaki herhangi bir liderden daha çok aradığını ifade etti.

Ankara'nın, Rusya-Ukrayna savaşının durması için diplomasi çabaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Çatışmalar devam ederken, Ukrayna'da bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çeşitli temaslar kuruluyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Ukrayna'da ortaya çıkan tabloya son verilmesi çağrısında bulundu.

"ERDOĞAN'I DAHA ÇOK ARIYOR"

France 24 ekranlarında Erdoğan-Putin diyaloğunu yorumlayan muhabir Jasper Mortimer, "Şu bir gerçek ki Erdoğan ve Putin anlaşabiliyor" dedi.

Putin'in Erdoğan'ı dünyadaki herhangi bir lideri aramasından daha çok aradığını vurgulayan Mortimer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya liderinden "acilen" silahların susturulmasını ve insani koridorların açılmasını istediğini aktardı.

Türkiye'nin izlediği denge politikasına işaret eden muhabir, Erdoğan'ın Putin'e "Ukrayna'da yaptıklarınızdan dolayı size karşı çıksam da dost kalmak istiyorum" şeklinde mesaj verdiğini söyledi.

Etiketler : türkiye rusya putin erdoğan
Seda'yı elimden aldı

Seda'yı elimden aldı
Devletimiz sağ olsun

Devletimiz sağ olsun
Sokak çocuğunu oynamak istiyor

Sokak çocuğunu oynamak istiyor
Senaryo çalıntı iddiası

Senaryo çalıntı iddiası
Şarkının ‘Adı Yok'

Şarkının ‘Adı Yok'
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
Evin eksikleri tamamlandı

Evin eksikleri tamamlandı
Okuma provası

Okuma provası
Kendi tiyatrosunda oynadı

Kendi tiyatrosunda oynadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER