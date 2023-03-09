VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı
Filipinler'de kaybolduktan 43 gün sonra bulunan uçaktaki 6 kişinin cesedine ulaşıldı
Dendias: Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Denizli'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Bursa'nın 132 yıllık meslek lisesi depremzedeler için çadır üretiyor
ABD Başkanı Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile görüştü
Polonya ve Slovakya, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeye hazır
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi komisyondan geçti
Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ikinci toplantısı yarın gerçekleştirilecek
Şentop'tan BM'ye tepki: Uluslararası toplum konuşup, dağılmaktan fazlasını yapmalı
ABD'de aracıyla kara saplanan 81 yaşındaki kişi 6 gün sonra kurtarıldı
BBP Genel Başkanı Destici: Hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Koca, İskenderun'da depremzedeleri ziyaret etti
Bakan Kirişci: Büyükbaş hayvanların tamamı aşılanacak
Kamuya olan borçların yapılandırılması Meclis'ten geçti
Yeni yargı paketi Meclis'e sunuldu
Bakan Yanık: Refakatsiz hiçbir çocuğumuzu vermemiz söz konusu değil
Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinde görev aldı
Depremzedelerin kaldığı çadırlara 'fatura gönderildi' iddialarına yalanlama
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
Başkan Erdoğan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
İkinci elde '6 ayda 6 bin kilometre' şartına uymayanlara 35 milyon TL ceza
09 Mart 2023 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 15:30:00

Fransız Adalet Bakanı'ndan parlamentoda hakaret içeren hareket

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin Ulusal Mecliste kendisini eleştiren milletvekiline yaptığı hareket ve kullandığı ifadeler, Genel Kurulda "tansiyonun yükselmesine" neden oldu.

Ulusal Mecliste aile içi şiddetin tartışıldığı oturumda konuşan Cumhuriyetçiler (LR) Meclis Grup Başkanı ve milletvekilli Olivier Marleix, Adalet Bakanı Dupond-Moretti'nin kadına şiddet ve yolsuzluğa ilişkin dosyalarına atıfta bulundu.

Marleix'in ardından söz alan LR milletvekili Patrick Hetzel, Bakan Dupond-Moretti'nin kürsüden inen Marleix'e, hakaret anlamına gelen kol işareti yaptığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Bakan Dupond-Moretti, kürsüye çıkarak yolsuzluk suçlamalarına ilişkin hüküm giymediğini belirterek kendini savundu ve "Bu yüzden alın; bir değil, iki kol" ifadesini kullandı.

O sırada oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Elodie Jacquier-Laforge, Bakan'a tepki göstererek sözlerine açıklık getirmesini ve Ulusal Mecliste bu davranışı sergileyemeyeceğini belirtti.

Oturumun yeniden başlamasından sonra söz alan Adalet Bakanı Dupond-Moretti, hareket ve ifadeleriyle Marleix'i hedef almadığını, bunlarla "masumiyet karinesi"ne atıfta bulunduğunu iddia etti.

ADALET BAKANI'NIN TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Fransız radyosu RTL'ye yaptığı açıklamada, kamusal makamlardakilerin örnek davranışlar sergilemesi gerektiğini söyledi.

Veran, gazetecilerin Bakan Dupond-Moretti'nin istifa edip etmemesi gerektiği yönündeki soruları cevapsız bıraktı.

Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise sükunet çağrısı yaparak Dupond-Moretti'yi özür dilemeye davet ettiğini aktardı.

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen de Adalet Bakanı'nın yaptığı kol hareketinin "makamını itibarsızlaştırdığı" değerlendirmesini yaptı.

Le Pen, söz konusu olayın sorumluluğunun ve gereğini yapmanın, Başbakan Elisabeth Borne'da olduğunu ifade etti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot da Adalet Bakanının "makamını değersizleştirdiği" değerlendirmesini yaptı.

"HAKARET EDİLEN MİLLETVEKİLİ" SORUŞTURMA ÇAĞRISI YAPTI

Bakan Dupond-Moretti'nin "hakaretlerine maruz kalan" LR milletvekilli Marleix ise Meclis Başkanı Braun-Pivet'ten söz konusu harekete yönelik kamera kaydını talep ettiğini açıkladı.

Marleix, Adalet Bakanı'nın şahsında iktidar grubuna soruşturma açılmasını talep etti.

DUPOND-MORETTİ "YASA DIŞI MENFAAT SAĞLAMAK" SUÇLAMASIYLA YARGILANMIŞTI

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, hakkında, avukatlık yaptığı dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullandığı gerekçesiyle "yasa dışı menfaat sağlamak" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Fransız Bakan, Temmuz 2021'de görevdeki bakanları yargılama yetkisine sahip Cumhuriyet Adalet Mahkemesi (CJR) sorgu hakimlerine yaklaşık 6 saat ifade vermişti.

Böylece ülkede ilk defa görevdeki bir adalet bakanının yargılanmasının yolu açılmış oldu.

Etiketler : fransa adalet bakanı ulusal meclis

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX