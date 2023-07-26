Fransa'ya Akıncı pozuyla mesaj!

Mali, anayasa değişikliğiyle Fransızca'nın resmi dil statüsünü kaldırdı. Mali Devlet Başkanı Assimi Goita'nın, anayasa metnini imzalarken masasında Bayraktar AKINCI TİHA'nın maketi ile poz vermesi dikkat çekti.

Mali'de yeni anayasaya göre, Fransızca resmi dil olmaktan çıktı. Ülkede konuşulan 13 ulusal dil de resmi dil statüsü alacak.

Eski Fransız sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde yeni anayasa metnini imzalayan Mali Devlet Başkanı Assimi Goita, İmza töreninde, masasında Bayraktar AKINCI TİHA'nın maketi ile poz verdi. Mali'de önceki anayasa sömürge anayasası olarak biliniyordu.