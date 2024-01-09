VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan ile BAE anlaştı
"Gazze'ye sessiz kalmak dünya güvenliği için risk"
Fatih Camii saldırganı adliyeye sevk edildi
Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal
Halk TV'de oylar bölünecek korkusu... Maçoğlu'nu yerden yere vurdular
MEB, "Temel Eğitimde İyi Örnekler" dijital platformu hazırladı
09 Ocak 2024 Salı 15:53:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 15:53:00

Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başbakanlık koltuğuna Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elisabeth Borne'un bıraktığı başbakanlık koltuğuna Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı getirdi.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, Gabriel Attal'ı başbakan olarak atayarak kendisine hükümet kurma görevi verdiği belirtildi.

34 yaşındaki Attal, bugüne kadar Laurent Fabius'un taşıdığı "Fransa'nın en genç başbakanı" unvanının yeni sahibi oldu.

Attal, Borne'un dün istifasını Cumhurbaşkanı Macron'a sunmasının ardından, başbakanlık koltuğu için anılan isimler arasında yer alıyordu.

Geçen yıl Pap Ndiaye yerine Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Attal, son 65 yılda hükümette yer alan üyeler arasında "en genç" isimdi.

Attal'ın bakanlık döneminde laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle devlet okullarında abaya (uzun elbise) giyilmesini yasaklaması tartışma yaratmıştı.

Ülkede 27 Ağustos 2023'te alınan "abaya yasağı" kararı, hak ve özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle Danıştay'a taşınmış, Danıştay yasağın "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını ihlal etmediğine" hükmetmişti.

Etiketler : fransa gabriel attal başbakan
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX