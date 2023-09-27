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27 Eylül 2023 Çarşamba 18:15:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 18:15:00

Fransa'nın Niamey Büyükelçisi ülkeye döndü

Kaynak: AA

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Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin Nijer'den ayrılarak Paris'e dönüş yaptı.

Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin uçağı başkent Paris'e vardı.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetimin 25 Ağustos'ta Büyükelçi Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermesinden yaklaşık 1 ay sonra Büyükelçi Itte Fransa'ya döndü.

Ulusal basındaki habere göre, Itte'nin uçağı başkent Paris'e vardı.

Itte, Paris'e Çad'ın başkenti Encemine üzerinden aktarmalı uçuşla geldi.

FRANSA İLE NİJER ARASINDA "BÜYÜKELÇİ" KRİZİ

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.

Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" belirtmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Büyükelçi Itte'nin "rehin alındığını", Büyükelçiliğe gıda girişine izin verilmediğini dile getirmişti.

Macron 25 Eylül'de yaptığı açıklamada ise Büyükelçi Itte'nin Fransa'ya geleceği bilgisini paylaşmıştı.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Etiketler : Büyükelçi Dönüş Parise
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