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26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:14:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:14:00

Korsika Adası'nda yangın: 200 hektarlık kül oldu

Kaynak: AA

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Fransa'nın güneyindeki Korsika Adası'nda gece başlayan yangında 200 hektarlık alan alevlere teslim oldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Korsika Adası'ndaki Haute-Corse bölgesinde gece yarısı yangın çıktı.

Corbara, Pigna ve Santa-Reparata-Di-Balagna yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan ve hızla ilerleyen yangında şu ana kadar 200 hektarlık alan kül oldu.

Bölgede 200 itfaiyeci alevlerle mücadele ederken, 100'den fazla kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Turistik faaliyetlerin de yoğun olduğu bu bölgede yangın nedeniyle kırmızı alarm durumuna geçildi.

Etiketler : Korsika Adası Haute-Corse bölgesi yangın
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