  • BIST
    115843
  • Dolar
    6,8559
  • Euro
    7,7061
  • Altın
    390,2460
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BAE'nin kirli Türkiye oyunu! ABD'de lobi oluşturuyor
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı
İran'da ikinci dalga şoku! Koronavirüste rekor sayıya ulaşıldı
T24, trol hesabıyla algı yapacaktı çuvalladı sitenin kendi hesabıyla yorum yaptı
2 karış toprak için değer miydi? Arazi kavgasında komşusunu öldürdü
Fransa'nın eski başbakanı Fillon'a 5 yıl hapis cezası verildi
Niğde'de maske takma 'zorunlu' hale geldi
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüse rastlandı
Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Kısa çalışma ödeneğinde süre bir ay daha uzatıldı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 salgınında en kötüsü henüz gelmedi
Fitch: Kovid-19 kaynaklı ekonomik bozulmalar hafifledi
ABD'de bekleyen konut satışları mayısta rekor seviyede arttı
Başkan Erdoğan'dan, Kabine toplantısı sonrası flaş açıklama: Yarın Meclis'e sunuyoruz
4 kişilik ailede cenaze sonrası koronavirüs çıktı, 54 kişi takibe alındı
Mega yatlar Bodrum'a demir attı
Yunanistan komşu ülkelere sınırlarını açma kararı aldı
ASELSAN'dan bedelsiz sermaye artırımı kararı
BAE'den Türkiye karşıtı lobi girişimi: Libya'daki durumu tersine döndürmeliyiz
Avrupalılar artık ABD'ye güvenmiyor
2. el araç satın alacaklar dikkat! Bunu sakın yapmayın
Irak'ta 4 hafta tam sokağa çıkma yasağı önerisi
Yunanistan'dan Türkiye kararı!
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bin 451'e çıktı
29 Haziran 2020 Pazartesi 21:11:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 21:11:00

Fransa'nın eski başbakanı Fillon'a 5 yıl hapis cezası verildi

ABONE OL

Fransa'da 2002-2007 döneminde başbakanlık yapan François Fillon'a 5 yıl hapis cezası ile 375 bin euro para cezası verildi.

Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde 2002 ve 2007 yıllarında başbakanlık yapan François Fillon hakkında "kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasında iş birliği" ve "nitelikli dolandırıcılık" gerekçesi ile açılan davada karar çıktı.

EŞİ VE ÇOCUKLARINA DEVLET BÜTÇESİNDEN PARA ÖDEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Başkent Paris Adliyesi'nde görülen davada mahkeme, Fillon’u ve eşi Penelope Fillon'u "eşi ve çocuklarına devlet bütçesinden para ödetmek, kamu malını zimmete geçirmek ve sahtecilik" suçlarından suçlu buldu. Mahkeme, Fillon’a 2’si kesin olmak üzere 5 yıl hapis cezası, 375 bin euro para cezası ve 10 yıl boyunca politikadan men, Fillon’un eşine ise 3 yıl tecilli hapis cezası ve 375 bin euro para cezası verdi.

Mahkeme, aynı davada yargılanan Fillon'un yardımcısı Marc Joulaud’u ise 3 yıl tecilli hapis cezası ile 20 bin euro para cezasına çarptırdı. Mahkeme, ayrıca Fillon çifti ve Joulaud'dan zimmetlerine geçirdikleri 1 milyon euronun da geri alınmasına karar verdi.

FİLLON'UN AVUKATI: YENİ BİR DURUŞMA TALEP EDECEĞİZ

Fillon çiftinin avukatı Antonin Levy, mahkumiyet kararına itiraz edeceklerini ve davayı temyize götüreceklerini açıklayarak, "Skandal koşullarda yürütülen bu davanın kararı adil değil, yeni bir duruşma talep edeceğiz" dedi.

Fillon, 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde favori aday olarak gösterilirken, eşinin 8 yıl boyunca mecliste hiç çalışmadan "danışman" sıfatıyla 900 bin euro maaş aldığı iddia edilmişti. Eski başbakan suçlamaları hep reddetmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER