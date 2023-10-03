VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya'da otobüs faciası. 21 kişi hayatını kaybetti
Hesaplara yatırıldı... Çiftçilere 11,2 milyar liralık destek
Deprem bölgesindeki 4 ilde sanayi alanları kurulacak
Sırbistan, Kosova sınırındaki askerlerini geri çekiyor
Bakan Göktaş'tan Fransa'nın "başörtüsü yasağı" kararına tepki
Fransa'dan skandal Ermenistan kararı... Askeri sevkiyat sürecek
03 Ekim 2023 Salı 22:55:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 22:55:00

Fransa'dan skandal Ermenistan kararı... Askeri sevkiyat sürecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermensitan'a askeri teçhizat göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalamayı kabul ettiklerini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkesinin Ermenistan'a savunmasına yönelik askeri teçhizat göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalamayı kabul ettiğini duyurdu.

Colonna ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa'nın Ermenistan'a desteğinin devam edeceğini belirten Colonna, ülkesinin Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusunda teyakkuzda olacağını vurguladı.

Colonna, Fransa'nın Ermenistan'ın savunmasını sağlayabilmesine yönelik bu ülkeye askeri teçhizat göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalamayı kabul ettiğini belirtti.

Etiketler : Fransa Ermensitan askeri teçhizat
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX