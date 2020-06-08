Fransa'dan şaşırtan Rusya ve AB açıklaması!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Fransız gazetesi Le Telegramme ile yaptığı röportajda Fransa'nın Rusya'nın Avrupa'dan uzaklaşmasını istemediğini söyledi.

Le Drian, "Rusya'nın bizden uzaklaşmasıyla ilgilenmiyoruz. Müttefiklerimizle ilkelere ve dayanışmaya bağlı kalarak, Rusya'yı Avrupa'dan uzaklaştırmak istemiyoruz. Aksine yakınlaştırmak istiyoruz" dedi.

"DÜNYA ARTIK İKİ BLOK ARASINDA BÖLÜNMÜYOR"

ABD’nin potikalarının aksine Rusya ile diyaloğu savunan Le Drian, "Yaşadığımız dünya artık 1940'ların sonlarında olduğu gibi iki blok arasında bölünmüyor. Avrupa, küreselleşmeye hizmet eden bir güç olmak istiyorsa, çıkarlarına uygun diyaloğa açık bir yol belirlemelidir. Bu yol ne soğuk bir savaş ne de oportünizm politikasıdır." diyerek Rusya olan ilişkileri güçlendirmek istediklerini vurguladı.