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Fransa'dan Nijer'deki askerler için flaş karar
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05 Eylül 2023 Salı 18:56:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 18:56:00

Fransa'dan Nijer'deki askerler için flaş karar

Kaynak: AA

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Paris yönetiminin Nijer'de bulunan 1500 askerinin bir kısmını bu topraklardan çekmek için ülkedeki askeri yönetimle görüşmeye başladığı öne sürüldü

Le Monde gazetesinin yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, Fransa, Nijer'deki askerlerinin bir kısmını çekmek için bu ülkedeki askeri yönetimle görüşmeye başladı.

Kaynaklar, Fransa ve Nijer arasında terörle mücadeleye ilişkin işbirliğinin durdurulduğunu, Fransız askerlerinin bu ülkeden çekilmesine ilişkin görüşme yürütülmesinin normal olduğunu iddia etti.

Nijer'den kaç Fransız askerinin çekileceği veya hangi koşullarda bunun gerçekleşeceği belirlenmedi.

Fransa'nın Nijer'de 1500 askeri bulunuyor.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Etiketler : fransa nijer fransız askeri afrika
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