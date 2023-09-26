Fransa'dan İslam karşıtı karar! BM yasağa tepki gösterdi

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, söz konusu yasağı konuk olduğu France 3 kanalında duyurdu.

Oudea-Castera, başkent Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız ekiplerindeki sporcuların başörtüsü takamayacağını bildirdi.

Fransız Bakan, sporda katı bir "laiklik rejiminin" uygulanmasından yana olduklarını söyledi.

FRANSIZ SPORCULAR, FFF'NİN MAÇLARINDA DA BAŞÖRTÜSÜ TAKAMIYOR

"Les Hijabeuses" (Başörtülüler) olarak bilinen futbolculardan oluşan topluluk, Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) 2016'dan bu yana başörtüsüne izin vermemesi nedeniyle bu yasağın iptali için Danıştaya başvuruda bulunmuştu.

FFF'nin iç tüzüğündeki ilk madde, futbolcuların dini aidiyetlerini gösteren kıyafet veya simgeleri maçlarda taşımasını yasaklıyor.

Danıştay, 29 Haziran'da, kadın futbolcuların FFF'nin maçlarında başörtüsü takma yasağını onaylamıştı.

BM, FRANSIZ SPORCULARA YÖNELİK BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI DOĞRU BULMUYOR

BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin "2024'te yapılacak Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklandı. BM'nin insan hakları kriterleri böyle bir yasağın meşruluğunu doğruluyor mu? Bu kararı demokratik normlar ve insan hakları evrensel beyannamesi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Hurtado, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'ne (CEDAW) göre, bu sözleşmeye taraf ülkelerin, aşağılayıcı, üstünlükçü veya cinsiyetçi olan herhangi bir sosyal ya da kültürel kalıbı değiştirmek için tüm önlemleri alma yükümlülüğüne sahip olduğunu kaydetti.

Hurtado, "Bir gruba yönelik ayrımcı uygulamalar zararlı sonuçlar doğurabilir. Uluslararası insan hakları standartlarına göre, din, inanç veya seçimlerin ifade edilmesini kısıtlamak, yalnızca güvenlik ve kamu düzeniyle ilgili meşru kaygıları ele alan, gerçekten spesifik koşullar altında kabul edilebilir. İnsan Hakları Ofisi, genel manada kimsenin bir kadına ne giyip giymemesi gerektiğini dayatmaması gerektiğini belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, başkent Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız ekiplerindeki sporcuların başörtüsü takamayacağını bildirmişti.