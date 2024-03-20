VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'de 31 bin 923 Filistinli katledildi
Isparta Mitingi... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Taksici katili silahı evin tavanında saklamış
Yeni Zelanda'dan elektronik sigaraları yasaklama kararı
İSKİ'ye suç duyurusunda bulunuldu!
Türkiye ile imzalar atıldı! Dünyada bir ilk diye duyurdular
20 Mart 2024 Çarşamba 13:35:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 13:35:00

Fransa'dan Google'a para cezası

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 250 milyon avro ceza verdi.

Fransa Rekabet Kurumu, Google'ı platformda kullanılan içeriklerin ücretlendirilmesine yönelik 2019 Avrupa Birliği (AB) yasası kapsamında para cezasına çarptırdı.

Le Figaro'nun haberine göre, Fransa Rekabet Kurumu, Google'ın içerik ücretlendirilmesi konusunda yürütülen soruşturma sonucunda AB yasalarına aykırı hareket ettiğine karar verdi.

Kurum, Google'a, içeriklerini kullandığı Fransız yayıncılara yeterli ücret vermediği için 250 milyon avro ceza kesti.

Google, şimdiye kadar 450 Fransız yayıncı ile ücret konusunda anlaşmaya vardı.

AB'nin 2019 yasasının 15. maddesi, yayıncılara içeriklerinin yeniden kullanımı için platformlardan adil ücret alma hakkı sağlayan "komşu haklar" tanıyor.

Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.

Etiketler : fransa google ceza
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak

Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX