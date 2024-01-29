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Fransa'dan ABD üssüne yapılan saldırıya kınama
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29 Ocak 2024 Pazartesi 18:21:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 18:21:00

Fransa'dan ABD üssüne yapılan saldırıya kınama

Kaynak: AA

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Fransa, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne yapılan saldırıyı kınadı.

Fransa'nın, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne yapılan ve 3 ABD askerinin ölümü ile sonuçlanan saldırıyı "şiddetle" kınadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden ABD askerlerinin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Ürdün-Suriye sınırında, DEAŞ'la mücadele eden ABD askerlerini hedef alan saldırının şiddetle kınandığı" ve Fransa'nın ABD ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Bu saldırıların, şiddetin tırmanmasını "endişe verici" şekilde besleyerek bölgesel istikrarı "tehdit" ettiği kaydedilen açıklamada, saldırının faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda 34 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini açıklamıştı.

Irak'ta İran destekli Şii milis yapıların yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" grubu, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne insansız hava aracıyla düzenlenen ve 3 ABD askerinin öldüğü saldırıyı kendilerinin düzenlediğini öne sürmüştü.

Etiketler : ABD Fransa Suriye saldırısı askeri üs
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