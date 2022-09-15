Fransa'daki yangında 3 bin 400 hektar yeşil alan zarar gördü

France Bleu'nün haberine göre, 12 Eylül'de başlayan Gironde'deki yangının ilerlemesinin durdu ve durum daha olumlu seyrediyor.

Şimdiye kadar 3 bin 400 hektar yeşil alanın küle döndüğü yangın sebebiyle tahliye edilen 1840 kişiden bir bölümü yerel saat ile 18.00'den itibaren evlerine dönebilecek.

Meteorolojik şartların itfaiyelerin alevlerle mücadele edebilmesi için daha olumlu olduğu belirtildi.

Gironde'de Saumos ormanı yakınlarında 12 Eylül'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.