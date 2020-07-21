  • BIST
    118042
  • Dolar
    6,8229
  • Euro
    7,8764
  • Altın
    404,1060
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu: 2035 Kalkınma Planında Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 9 milyonu geçti
Türkiye neden Libya'da? İletişim Başkanlığı video ile anlattı
YKS 2020 sonuçları açıklandı mı! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Kovid-19 tedbirleriyle mezun oldu
FETÖ'nün kapatılan Aksiyon dergisinin eski yöneticisinin oğlu ABD'de silah kaçakçılığından yargılanı ...
Beyaz Saray'dan 2021 Savunma Bütçesini 'veto' tehdidi
Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunan komutan Atina'ya döndü
Suudi Arabistan'da Osmanlı mimarisine sahip caminin yıktırıldığı iddiası
Fransa'da vaka sayısı 208 bin 912'ye yükseldi
HDP'li Mensur Işık'tan şiddet gören Ebru Işık için koruma kararı!
Binlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi
ABD'de korkutan araştırma: Vakalar 13 kat fazla olabilir
'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi
TOGG İngiliz basınında: Türkiye'nin çığır açan ilk yerli otomobili
Hamaney: İran'ın hiçbir zaman Irak'ın iç işlerine karışma gibi bir niyeti olmamıştır
Nepal'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Lavrov: İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması yönündeki girişimlere karşıyız
BM: Libya'da krizin taraflarına mesajımız net; askeri çözüme yer yok
Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz'dan Ayasofya'daki eserlere ilişkin açıklama
ABD'deki yasadışı göçmenler Kongredeki koltukların bölünmesinde hesaba katılmayacak
Bakan Koca 21 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
21 Temmuz 2020 Salı 22:58:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 22:58:00

Fransa'da vaka sayısı 208 bin 912'ye yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da KOVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 165'e yükseldi. Vaka sayısı ise 208 bin 912'ye çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 584 artışla 208 bin 912'ye ulaştı.

KOVID-19 nedeniyle 455'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 482 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 193 artarak 79 bin 734 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 104 gündür düşüyor.

Halk Sağlığı Kurumu, salgın nedeniyle yaşlı bakımevlerindeki ölü sayısını güncelledi. Bu nedenle dün 30 bin 177 olarak açıklanan toplam can kaybı, bugün 30 bin 165 ile revize edildi.

Açıklamada, bu değişikliğin bakımevlerinde KOVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının hatalı hesaplanmasından kaynakladığı belirtildi.

Buna göre ölü sayısı hastanelerde 19 bin 649'a yükselirken, bakımevlerindeki yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bin 516 oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER