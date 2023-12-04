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Fransa'da uçak faciası: 3 kişi yaralandı
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04 Aralık 2023 Pazartesi 23:57:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 23:57:00

Fransa'da uçak faciası: 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Fransa'da küçük bir uçağın motor arızası nedeniyle başkent Paris'in banliyölerinden Villejuif'e acil iniş yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Fransız basınına göre ülkenin kuzeybatısındaki Rouen'den kalkan ve üç kişiyi taşıyan uçak, motor arızası nedeniyle Paris'in güneyindeki Villejuif kent merkezine acil iniş yaptı. Uçak, bir konutun alçak bahçe duvarına çarparak durabildi.

Uçakta bulunan 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, X hesabından yaptığı açıklamada, "Motor arızası nedeniyle acilen Villejuif'e inmek zorunda kalan uçağın yolcularına hızlı şekilde müdahale eden acil servis ekiplerine teşekkür ederiz. Uçaktaki kazazedelerle ilgileniliyor. Soruşturma ve analiz birimi olay yerinde ve bu kazaya ışık tutacaklar." ifadesini kullandı.

Etiketler : Fransada uçak kazası Villejuife acil iniş Paris banliyöleri
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