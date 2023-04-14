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Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu onaylandı
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14 Nisan 2023 Cuma 19:35:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 19:35:00

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu onaylandı

Kaynak: AA

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Fransa'da Anayasa Konseyi emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu onaylandı.

Fransa Anayasa Konseyi emeklilik reformunun referanduma götürülmesi önerisini reddetti.

Emmanuel Macron sendikaları ve işveren örgütlerini Salı günü Elysee Sarayı'na davet etti.

İşçi sendikası temsilcileri de tepki göstererek "reformu geri çekecekse bizi çağırsın" restinde bulundu.

Olay

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilerde sert müdahalede bulunan polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelindeki protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

Etiketler : fransa emeklilik reformu Anayasa Konseyi
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