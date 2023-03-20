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20 Mart 2023 Pazartesi 18:49:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 18:49:00

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu karşıtları yolları trafiğe kapatıyor

Kaynak: AA

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Fransa'da haftalardır ana gündem maddesi haline gelen emeklilik reformunun nihai olarak kabul görüp görmeyeceğini belirleyecek iki gensoru önergesinin mecliste görüşülmesine hazırlanılırken ülke genelinde reform karşıtları yolları ulaşıma kapatıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Genel İş Sendikası (CGT) flamaları taşıyan reform karşıtları, Versay İstasyonu civarında raylara çıkarak tren seferlerini engelledi.

Rennes kentinde de göstericiler, bir yolu ve kente giriş çıkışların gerçekleştirildiği kavşağı trafiğe kapattı.

Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), 21-22 Mart'ta hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle hava yolları şirketlerinden bu tarihlerde Marsilya ve Paris'teki Orly havalimanlarında uçuşlarının yüzde 20'sini iptal etmelerini istedi.

HÜKÜMET İÇİN KRİTİK GÜN

Fransa'da Ulusal Meclis, öğleden sonra hükümete karşı iki gensoru önergesini görüşecek.

Önergelerden biri 287 milletvekilinin oyunu alırsa Başbakan Elisabeth Borne'un, istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunması gerekecek.

Gensoru önergeleri yeterli oyu alamazsa emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı nihai şekilde kabul edilmiş olacak.

Etiketler : fransız basını emeklilik reformu Macron

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