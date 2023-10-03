Fransa'da tahtakurusu alarmı... Ortaokul kapatıldı
Kaynak: AA
Fransa'nın Marsilya kentinde tahtakurularına rastlanan ortaokulda 1 hafta süreyle eğitime ara verildi.
Fransa'nın güney kenti Marsilya'da tahtakurularına rastlanan ortaokulda gelecek haftaya kadar eğitime ara verildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Marsilya'da bir ortaokulda tahtakurularına rastlanmasının ardından öğrenciler evlerine gönderildi.
Okul gelecek haftaya kadar kapatılırken, öğrenciler bu hafta derslere çevrim içi katılacak.
Bu hafta okul binasında yapılacak ilaçlama işlemlerinin ardından öğrenciler, 9 Ekim'de derslere yeniden yüz yüze devam edebilecek.
Tahtakurusu sorunu ülke gündeminden düşmezken, iktidar kanadı, bununla mücadele etmek için aralıkta meclise yasa tasarısı sunacağını duyurdu.
- Trump 'dolandırıcılık davası' için mahkemeye geldi
- Fransa'da tahtakurusu alarmı... Ortaokul kapatıldı
- Bulgaristan, Rus plakalı araçlara ülkeye giriş yasağı getirdi
- Kremlin: Ermenistan'ın "Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı" yanlış
- Basra Körfezi‘nden Türkiye'ye uzanacak! Kalkınma Yolu Projesi başladı
- Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü'nü onayladı