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Fransa'da tahtakurusu alarmı... Ortaokul kapatıldı
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03 Ekim 2023 Salı 18:58:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 18:58:00

Fransa'da tahtakurusu alarmı... Ortaokul kapatıldı

Kaynak: AA

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Fransa'nın Marsilya kentinde tahtakurularına rastlanan ortaokulda 1 hafta süreyle eğitime ara verildi.

Fransa'nın güney kenti Marsilya'da tahtakurularına rastlanan ortaokulda gelecek haftaya kadar eğitime ara verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Marsilya'da bir ortaokulda tahtakurularına rastlanmasının ardından öğrenciler evlerine gönderildi.

Okul gelecek haftaya kadar kapatılırken, öğrenciler bu hafta derslere çevrim içi katılacak.

Bu hafta okul binasında yapılacak ilaçlama işlemlerinin ardından öğrenciler, 9 Ekim'de derslere yeniden yüz yüze devam edebilecek.

Tahtakurusu sorunu ülke gündeminden düşmezken, iktidar kanadı, bununla mücadele etmek için aralıkta meclise yasa tasarısı sunacağını duyurdu.

Etiketler : tahtakuruları Marsilya eğitim arası
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