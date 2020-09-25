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25 Eylül 2020 Cuma 22:42:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 22:42:00

Fransa'da son 24 saatte 15 bin 797 Kovid-19 vakası görüldü

Kaynak: AA

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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 15 bin 797 vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 15 bin 797 artışla 513 bin 34'e yükseldi, 56 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 661'e ulaştı.

Hastanelerde 1098'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 128 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 478 artışla 94 bin 891'e yükseldi.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da, dün 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Başbakan Jean Castex, dün France 2 kanalına yaptığı açıklamada, salgınının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirmişti.

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