Fransa'da skandal! Savaş suçlusu Hafter'e ödül verdiler

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13 Haziran 2020 Cumartesi 12:05:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 12:10:00

Fransa'da skandal! Savaş suçlusu Hafter'e 'siyasi cesaret ödülü' verdiler

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Libya'da darbeci Hafter'in en büyük siyasi destekçilerinden biri olan Fransa'dan tepki çeken bir adım daha geldi. Fransa merkezli Politique Internationale gazetesi, yılın siyasi cesaret ödülünü savaş suçlusu Hafter'e verdi.

Fransa'da yayın yapan Politique Internationale adındaki bir gazete, yılın siyasi cesaret ödülünü Libya'nın darbeci generali Hafter'e verdi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre gazete darbeci general Hafter'in uluslararası terörizme karşı mücadele ettiğini savundu. 1978 yılından bu yana ödül veren gazetenin bu ilanı hem alay konusu oldu hem de tepki ile karşılandı.

Fransa, Libya'daki savaşta Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'i destekliyor. Giryan başta olmak üzere Hafter güçlerine ait silah depolarında Fransız ordusuna ait füzeler ve silahlar çıkmıştı.

FRANSA VE BAE'NİN LİBYA'DA ORTAYA ÇIKAN SİLAHLARI

AA'da yer alan habere göre, Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait bir kampta bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıkmış, Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Javelin füzelerinin Fransız devletine ait olduğu kabul edilmişti.

Açıklamada, ABD'den satın alındığı belirtilen füzelerin, terörle mücadelede kullanılmasının hedeflendiği, bu füzelerin Libya'da herhangi birine verilmediği ancak Libya içinde savaşan birliklerinin envanterinden kaybolduğu ileri sürülmüştü.

Ancak açıklamada, Fransız birliklerinin bu füzeleri ne şekilde kaybettiğine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmamıştı.

BAE ise Libya'da Hafter güçlerinin yakın zamanda kaybettiği Giryan kentinde ortaya çıkan ABD yapımı silahlarla ilişkisini reddetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, Libya'ya 2011'den beri silah ambargosu uygulayan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını hatırlatarak, BMGK yaptırım komitesine, ambargo ihlallerine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgileri sağlama noktasında iş birliği çağrısında bulundu.

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