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01 Şubat 2023 Çarşamba 16:15:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 16:15:00

Fransa'da siyahi gencin polislerce öldürüldüğü iddiası soruşturulacak

Kaynak: AA

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Fransa'da 2020'de polislerce gözaltına alındığı sırada öldüğü iddia edilen siyahi genç Mamadou Fofana'nın, tartışmalı ölümüne ilişkin adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fransız basınının Versay Savcılığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Fofana'nın (35) ailesinin Ağustos 2022'de yaptığı suç duyurusu üzerine Sorgu Hakimi, siyahi gencin ölümüne dair 20 Ocak'ta soruşturma başlattı.

Yargı makamları siyahi gencin ölümünde ceza gerektiren bir suç unsurunun olup olmadığını araştıracak.

FOFANA'NIN ÖLÜMÜ

Yvelines'te polislerce alıkonulduktan sonra öldüğü belirtilen Fofana'nın cesedi onu gözaltına alan polislerce Seine Nehri'nde bulunmuş, polisler siyahi gencin kaçmaya çalışırken nehirde boğulduğunu iddia etmişti.

Ailesi morgda Fofana'nın kafatasının önemli oranda deforme olduğunu fark edince polis ifadesinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüş, Fofana'nın gerçek ölüm nedeninin araştırılmasını talep etmişti.

Fransız savcılığı adli raporlarda suç teşkil edici bir unsura rastlanmadığı gerekçesiyle Mart 2021'de Fofana'nın ölümüne ilişkin kovuşturma gerekmediğine hükmetmişti.

AİLESİ ADLİ RAPORLARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI GÖRÜŞÜNDE

Siyahi gencin ailesi kararı protesto ederek Ağustos 2022'de yeni bir suç duyurusunda bulunmuş, adli raporların gerçeği yansıtmadığını ve Fofana'nın ölümünün gerçek nedeninin araştırılmasını talep etmişti.

Mamadou Fofana, aynı zamanda ABD'de polisin diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olduğu siyahi George Floyd'a benzer şekilde 2016'da Fransız polislerce öldürüldüğü ileri sürülen ve ölümü "ülkedeki polis şiddetine tepkinin sembolü olarak uzun süre protestolara sahne olan" siyahi genç Adama Traore'nin de kuzeni sayılıyor.

Etiketler : fransa siyahi genç polis soruşturma
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