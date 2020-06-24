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24 Haziran 2020 Çarşamba 23:27:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 23:27:00

Fransa'da salgında ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

Kaynak: AA

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Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 731'e çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 81 artışla 198 bin 743'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 658'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 299 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 256 artarak 75 bin 127'ye yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 77 gündür düşüyor.

Son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 731 oldu.

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