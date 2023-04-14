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Fransa'da polisle göstericiler arasında arbede çıktı
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14 Nisan 2023 Cuma 00:53:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 00:53:00

Fransa'da polisle göstericiler arasında arbede çıktı

Kaynak: AA

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Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 11 kişi yaralandı, 47 kişi gözaltına alındı.

Fransızlar, Paris, Nantes, Rennes ve Toulouse'nin yanı sıra çok sayıda kentte emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi.

Paris'teki göstericiler, Opera Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u emekli edelim" yazılı pankart taşıyan protestocular, "Çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Ayağa kalk Paris" ve "Macron, seni gelip evinden alacağız" sloganları attı.

Kortejin geçtiği sokaklardaki birçok esnaf kepenk kapattı.

Bazı esnaf vitrinlerini, bankalar ise bankamatiklerini korumak amaçlı önlemler aldı.

GÖSTERİDE TANSİYON YÜKSELDİ

Gösteride zaman zaman polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi.

Protestocular, çöp bidonlarını ateşe verdi ve otobüs duraklarının vitrinlerini kırdı.

Polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.

Göstericilerden söz konusu gazdan korunmak için maske ve koruyucu gözlük takanların olduğu görüldü.

Paris'teki gösteride polis ve göstericilerden yaralananlar oldu.

10'U POLİS 11 YARALI, 47 GÖZALTI

Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre, Paris'te 1'i gösterici 10'u polis 11 kişi yaralandı, 47 kişi de gözaltına alındı.

12 yıldır bu mesleği yaptığını söyleyen itfaiye görevlisi Nathan Normand, mevcut emeklilik sisteminde Fransa'da itfaiyecilerin 57 yaşında emekli olduğunu, söz konusu reformla bunun 59'a çıkacağını vurgulayarak, "Sizce 59 yaşındaki itfaiyecilerin yanan daireler için 15 katlı binaya çıkarılması ne kadar sorumlu?" dedi.

Genel İş Sendikası (CGT) ülke genelinde yaklaşık 280 noktada düzenlenen gösterilerde 1,5 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

Etiketler : Fransa Macron emeklilik reformu

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