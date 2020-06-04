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04 Haziran 2020 Perşembe 00:28:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 00:44:00

Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteride 18 gözaltı

Kaynak: AA

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Fransa'nın başkenti Paris'te, 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore için düzenlenen gösteride 18 kişi gözaltına alındı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentte polis şiddetinin protesto edildiği ve Traore'nin anıldığı söz konusu eylemde 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu arada, Traore'nin ablası Assa Traore, BFMTV kanalında yaptığı konuşmada, ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine işaret ederek, "Fransa'da durum daha kötü. ABD'de polis görevinden alınıyor, Fransa'da ödüllendiriliyor." dedi.

Gösterinin barışçıl şekilde düzenlenirken polisin bir binanın çatışına çıkarak eylemcilere biber gazıyla müdahale ettiğini ifade eden Traore, eylemde çıkan şiddet olaylarından Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ı sorumlu tuttu.

Paris Valiliğinin gösteri yasağına rağmen "Adama İçin Adalet Kolektifi" çağrısıyla Adalet Sarayı önünde gösteri düzenlenmişti. Gösterciler, polis şiddetini protesto etmişti.

Polis gerginlik yaşadığı eylemcilere biber gazıyla müdahale etmişti.

Polis kaynaklarına göre gösteriye 19 bin kişi katılmıştı. Eylemde sarı yelekliler de yer almıştı.

Adama Traore'nin ailesinin talebi üzerine adli tıpta yapılan inceleme sonucunda açıklanan raporda, siyahi gencin, polisin müdahalesiyle boğularak öldüğü belirtilmişti.

Traore, 19 Temmuz 2016'da, kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği polis aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama'nın rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Traore'nin, doktor müdahale etmeden önce, polis aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Olaya karışan kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken, yargı sürecinden de sonuç çıkmadı.

Traore'nin ölümü sonrası çok sayıda protesto gösterileri düzenlenmiş, Traore'nin kardeşleri ve aile fertlerinden birçoğu gözaltına alınmıştı. Savcının, Traore'nin polis şiddetiyle değil, enfeksiyon nedeniyle kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği şeklindeki açıklaması üzerine de banliyölerde isyan başlamıştı.

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