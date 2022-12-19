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19 Aralık 2022 Pazartesi 17:15:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 17:15:00

Fransa'da Pfizer-BioNTech aşısı 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklarda kullanılabilecek

Kaynak: AA

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Fransa Sağlık Yüksek Kurulu, Pfizer-BioNTech aşısı uygulamasının, risk altında bulunan 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmesini tavsiye etti.

France Info'nun haberine göre, Fransa Sağlık Yüksek Kurulu (HAS) Kovid-19'un ağır şekilde seyretmesi ve ölüm riskinin olması gibi durumlarda Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasıyla ilgili öneride bulundu.

Fransa'da ilk defa risk grubundakiler için aşının 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklarda da kullanılması tavsiyesinde bulunan Kurul, bu yaş kategorisinde olup bağışıklık sistemi baskılanmış veya aşıya cevap vermeyen hastaların çevresindeki çocukların da aşılanmasını istedi.

Ülkede açıklanan son resmi rakamlara göre, 37 bin 264 yeni Kovid-19 vakası görülürken son 7 günde 551 kişi bu hastalıktan yaşamını yitirdi.

Salgının başlangıcından bu yana söz konusu hastalıktan 160 bin 359 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da şu ana kadar 54 milyon 619 bin 988 kişi en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Etiketler : pfizer biontech aşı bebek çocuk
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