Fransa'da vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir
Kaynak: AA
Fransa'daki Elektrik İletim Şebekesi, Ocak 2023'te vatandaşlara elektrik tüketimini azaltmaları çağrısı yapabilir.
Fransız ulusal basınındaki haberlere göre, Elektrik İletim Şebekesi, kapalı olan nükleer reaktörlerin tekrar devreye sokulmasının zaman alması nedeniyle bunun elektrik sistemi üzerinde büyük baskı oluşma riski bulunduğunu açıkladı.
Açıklamada, Ocak 2023'te elektrik kesintisi olmaması için vatandaşlara elektrik tüketimlerini azaltma çağrısı yapılabileceği duyuruldu.
Ülkedeki 56 nükleer reaktörden 24'ünün kapalı olduğu bilgisi verildi.
- Fransa'da vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir
- Mısır: COP27 Konferansı anlaşmanın sağlanması için uzatıldı
- İran devriminin lideri Humeyni'nin baba evinin ateşe verildiği iddia edildi
- AB, yeni uydu sistemi kuracak
- Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı
- Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel emisyon izleme sistemi kuracak