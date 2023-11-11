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Fransa'da muhalefet, Macron'u Gazze'de ateşkes çağrısını geç yaptığı için eleştirdi
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11 Kasım 2023 Cumartesi 18:13:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 18:13:00

Fransa'da muhalefet, Macron'u Gazze'de ateşkes çağrısını geç yaptığı için eleştirdi

Kaynak: AA

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Fransa'da muhalefetin önde gelen temsilcilerinden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Gazze'de ateşkes çağrısını geç yaptığı için eleştirdi.

Panot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Macron'un İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği özel mülakattan alıntı yaparak, Macron'un geç de olsa barışın dilini bulduğunu belirtti.

Macron'un Gazze'de ateşkes çağrısını 10 bin kişinin ölmesinin ardından çok geç yaptığını belirten Panot, "Gazze'de ateşkese dair durmaksızın yaptığımız ve tek değerli olan bu çağrıyı memnuniyetle karşılamak gerekiyor." ifadesini kullandı.

LFI milletvekili David Guiraud da X sosyal medya platformunda, Macron'un Gazze'de ateşkes çağrısı yaptığı röportajdan bir bölümü, "Değerli arkadaşlar. Bu büyük bir zafer." sözleriyle paylaştı.

Guiraud, "Macron'un nihayet ateşkes çağrısı yaptığına" değinerek, "(Gazze'de) bu iğrenç etnik temizliğe son vermek için barış hakim olabilir. Dayanın" paylaşımında bulundu.

Macron, dün İngiliz yayın kuruluş BBC'ye verdiği özel mülakatta Gazze'de hayata geçirilecek bir ateşkesin İsrail'in faydasına olacağını söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sivillerin öldüğünü belirterek, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." diye konuşmuştu.

Etiketler : macron fransa gazze israil
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