VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"'Zamları geri alın diye' sektörleri uyarıyoruz"
Camilerde şehit Mehmetçikler için dua edildi
Fransa'da muhalefet, anayasaya aykırılık iddiasıyla göç yasasını Anayasa Konseyi'ne taşıdı
"Türkiye'nin dirayetli duruşuna hayranlık duyuyorum"
Rize'de şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, evlerde ve araçlarda hasar oluştu
CHP'den ittifak mesajı: ‘DEM'lenmek iyidir
24 Aralık 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 09:30:00

Fransa'da muhalefet, anayasaya aykırılık iddiasıyla göç yasasını Anayasa Konseyi'ne taşıdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da muhalif milletvekilleri, parlamentodan geçen ve anayasaya aykırı buldukları göç yasasını, Anayasa Konseyi'ne taşıdıklarını bildirdi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden milletvekili Antoine Leaument, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, muhalefetten NUPES ittifakını oluşturan partilerin, göç yasasını Anayasa Konseyi'ne taşıdığını belirtti.

Leaument, bu yasadaki birçok maddeyi iptal ettireceklerini dile getirerek, meclisteki farklı muhalif partilerin ortak basın açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, göç yasasındaki çok sayıda maddenin, anayasaya aykırı olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu partilerin, yasanın tamamını iptal ettirmek üzere, Anayasa Konseyi'ne taşıdıkları vurgulanan açıklamada, göç yasasının farklı maddelerinin, özel hayatın gizliliği ve eşitlik prensibi gibi hakları ihlal ettiği kaydedildi.

Fransız Parlamentosu, 19 Aralık'ta, göç yasasını kabul etmişti.

Etiketler : fransa muhalefet göç yasası anayasa konseyi
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX