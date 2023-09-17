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17 Eylül 2023 Pazar 14:15:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 14:15:00

Fransa'da kuvvetli fırtına ve yağış riski nedeniyle 33 bölgede "turuncu alarm" verildi

Kaynak: AA

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Fransa'da kuvvetli fırtına ve yağış riski nedeniyle 33 bölgede "turuncu alarm" durumuna geçildiği bildirildi.

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 96 bölgeden oluşan ülkenin 33 bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Sel riskinin de bulunduğu bu bölgelerde teyakkuz için en yüksek tehlike durumunun bir alt seviyesi olan "turuncu alarm" verildi.

Herault bölgesinde dün kuvvetli yağış nedeniyle sel meydana gelirken, başkent Paris'in çevresi dahil geniş bir kesimde fırtına hakim.

Meteoroloji İdaresi turuncu alarm verilen bölgelerin sakinlerine teyakkuzda olmaları ve dışarıda fazla bulunmamaları çağrısı yaptı.

Etiketler : fransa fırtına sel turuncu alarm
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