Fransa'da Kültür Bakanı'nın Başbakan'ı tehdit ettiği iddia edildi
Kaynak: AA
Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'nin, bakanlıklardan istenen tasarruf önlemlerine tepki göstererek Başbakan Gabriel Attal'ı köpeği üzerinden tehdit ettiği öne sürüldü.
Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Dati, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in tasarruf genelgesine tepki gösterdi.
Dati, Başbakan Attal'a bu nedenle "Köpeğinden döner yapacağım." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Dati'nin, Ekonomi Bakanı Le Maire'e de "Sen büyük bir pisliksin." mesajı gönderdiği iddia edildi.
Le Maire, 18 Şubat'ta, bakanlıklar dahil genel bütçeden derhal 10 milyar avro tasarruf yapılacağını açıklamış ve bu kapsamda Kültür Bakanlığının bütçesinden yaklaşık 200 milyon avro kesintiye gidilmişti.
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