Fransa'da Kovid-9 verileri hükümetle paylaşılmayacak
Kaynak: AA
Fransa'da tıbbi laboratuvarlar, 2 Ocak 2023'ten itibaren Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin bilgileri hükümete aktarmayacak.
Fransız BFMTV kanalının haberine göre, ülkedeki tıbbi laboratuvar sendikaları yazılı açıklama yaparak Ulusal Sağlık Sigortası Fonu (Cnam) ile "diyaloğun tıkandığı" değerlendirmesinde bulundu ve 2 Ocak 2023'ten itibaren COVID-19'la ilgili verileri hükümete aktarmayacaklarını belirtti.
Söz konusu verilerin, hükümetin ülkedeki salgının gidişatını takip etmesi için gerekli olduğu kaydedildi.
Öte yandan hastalar, laboratuvarlarda COVID-19 testi yaptırmaya devam edebilecek.
Laboratuvarlar greve gidebilir
Sendikalar, bu adım yeterli olmazsa ulusal düzeyde uzun süreli greve gitmeyi ve COVID-19'a ilişkin işlemleri belirsiz süreliğine durdurmayı öngördükleri uyarısında bulundu.
Bu noktaya gelmek istemediklerinin altını çizen sendikalar, artık hükümetin sorumluluklarını üstlenme zamanının geldiğini vurguladı.
Salgın döneminde COVID-19 testleri nedeniyle karlarını artıran tıbbi laboratuvarlar, gelecek yıllarda kendilerinden istenen tasarruf miktarına itiraz ediyor.
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