  • BIST
    109155
  • Dolar
    6,8385
  • Euro
    7,7137
  • Altın
    379,7110
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara'da hayat felç oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı, caddeler göle döndü
Türkiye'den Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine tepki
ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Ekonomiyi yeniden durduramayız
ABD'de endeksler günü sert düşüşle kapattı
Türkiye'den Venezuela'ya sağlık alanında destek
Koronavirüs tespitine yönelik 'Toplum Tarama Çalışması' başladı
Lübnan'da Ermeni asıllı sunucunun Türkiye'ye hakaret etmesi tepkilere yol açtı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Libya İçişleri Bakanlığı, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de güvenlik tedbirlerini artırıyor
Arnavutluk ve Karadağ'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor
ABD'de 740 milyar dolarlık savunma bütçesi onaylandı
Ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım alanlarına zarar verdi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 346'ya yükseldi
ABD'de Biden'dan Facebook'a bilgi kirliliğini önleyememe eleştirisi
İletişim Başkanlığı'ndan 'İstanbul Yeditepe Konserleri' açıklaması! 'Asılsız iddialarla ilgili hukuk ...
Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'dış hat uçuşları'yla ilgili açıklama
Ankara'da sağanak etkili oldu
AB'den Trump'ın UCM kararına tepki
Alt gecidi su bastı, vatandaşlar canını hiçe saydı
Kovid-19'la mücadele sürecinde kapatılan sınır kapılarında normalleşme adımları
Libya Başbakanı Serrac, İngiltere ve Almanya'nın Trablus büyükelçileriyle görüştü
Bakan Dönmez: 55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı
İstanbul havalimanlarına yurt dışından gelen ilk yolcu uçakları indi
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 3 polis ile 16 kişinin kanı yerde kalmadı
11 Haziran 2020 Perşembe 22:52:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 22:52:00

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 346'ya yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 346'ya çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 545 artışla 192 bin 966'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 903'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 465 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 64 gündür düşüyor. İyileşenlerin sayısı 317 artarak 72 bin 149'a yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 27 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenlerin sayısı hastanelerde 18 bin 962'ye, yaşlı bakımevlerinde 10 bin 384'e yükseldi, böylece toplam can kaybı 29 bin 346 oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER