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05 Haziran 2020 Cuma 21:54:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 21:54:00

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 111'e yükseldi

Kaynak: AA

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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 111'e çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 611 artışla 190 bin 460'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1094'ü yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 696 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 58 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 549 artarak 70 bin 504'e yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 111'e ulaştı.

SALGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu Bilim Kurulunun Başkanı Jean-François Delfraissy, basına yaptığı açıklamada, ülkede salgının kontrol altına alındığını belirtti.

Ülke genelindeki günlük vaka artışının önemli ölçüde azaldığını ifade eden Delfraissy, Kovid-19 belirtisi gösteren herkese test yapma imkanlarına sahip olduklarını söyledi.

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