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16 Ocak 2023 Pazartesi 12:26:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 12:26:00

Fransa'da kasırga nedeniyle 23 bölgede turuncu alarm verildi

Kaynak: AA

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Yer yer saatte 160 kilometre hıza ulaşması beklenen kasırga sebebiyle Normandiya bölgesinde gün içinde birçok tren seferi iptal edildi, ülkenin kuzey bölgelerinde 75 bin hanenin elektriği kesildi.

Fransa'nın kuzeyinde etkili olan "Gerard Kasırgası" nedeniyle 23 bölgede turuncu alarm seviyesine geçildiği bildirildi.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, başkent Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesi ile Manş Denizi'ne kıyısı bulunan Pas-de-Calais kenti ve Nomandiya dahil ülkenin kuzey kesimlerinde kasırga etkili oluyor.

"Gerard" olarak adlandırılan kasırga sebebiyle 23 bölgede turuncu alarm verildi.

Kuvvetli rüzgarın öğleden sonra şiddetini artırması ve yer yer saatte 160 kilometre hıza kadar ulaşması bekleniyor.

Gece saatlerinde Paris'in turistik sembollerinden Eyfel Kulesi'nin zirvesinde de sert şekilde hissedilen rüzgarın hızı saatte 132 kilometreye kadar çıktı.

Metoroloji İdaresine göre, fırtına nedeniyle ayrıca Deux-Sevres, Vienne, Charente-Maritime, Charente, Finistere, Morbihan, Indre-et-Loire, Indre, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire ve Cher bölgelerinde de sarı alarm durumuna geçildi.

Tren seferleri iptal edildi, elektrikler kesildi

Kasırga nedeniyle Normandiya bölgesinde gün içinde belli bir saate kadar birçok tren hizmet veremeyecek.

Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF, seferlere başlamadan önce rayların durumunu kontrol için keşif trenleriyle deneme seferleri düzenleyecek.

Gerard Kasırgası sebebiyle ayrıca kuzey bölgelerindeki 75 bin hanenin elektriği kesildi.

Uyarılar için kullanılan yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı alarm kategorilerinde sarı dikkatli davranmaya, turuncu tehlike ihtimalinin yüksekliğine, kırmızı en yüksek risk durumuna işaret ediyor.

Etiketler : Gerard Kasırgası Fransa Kasırga
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